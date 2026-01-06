Líder separatista respaldado por Emiratos viajará a Riad tras derrota en el este de Yemen

2 minutos

Saná, 6 ene (EFE).- Aidarus al Zubaidi, líder del grupo secesionista yemení Consejo de Transición Sureño (CTS), respaldado por Emiratos Árabes Unidos (EAU), se dirigirá este martes a Arabia Saudí para mantener conversaciones después de que fuerzas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente frenaran los avances separatistas en el este del país.

Fuentes conocedoras de la visita informaron a EFE de que Al Zubaidi encabeza una delegación de secesionistas del sur para dialogar con sus adversarios, sin dar más detalles sobre lo que abordarán y con quiénes.

Las fuerzas afiliadas al CTS perdieron recientemente el control de las provincias orientales de Al Mahra y Hadramut cuando las tropas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí retomaron sus posiciones, revirtiendo los avances logrados durante una campaña de expansión iniciada a principios de diciembre.

Arabia Saudií, que lidera una coalición que respalda al gobierno del Yemen, ha invitado a Al Zubaidi y a otros líderes del sur a Riad para dialogar con el fin de aliviar las tensiones y abordar las causas de la crisis en el sur.

Las conversaciones se producen tras semanas de enfrentamientos después de que las fuerzas del CTS llevaran a cabo acciones militares para tomar el control de las provincias orientales fronterizas con Arabia Saudií y Omán, lo que provocó una rápida respuesta militar por parte de Riad.

El embajador saudí en el Yemen, Muhammad Al Jaber, ha acusado públicamente a Al Zubaidi de negarse a reducir la tensión, obstruir el desembarco de una delegación saudí en Adén y actuar de forma que socava la unidad y la seguridad nacional.

La visita de Al Zubaidi a Riad señala un cambio de la escalada militar al diálogo, ya que los esfuerzos saudíes buscan reestructurar los acuerdos políticos en el sur del Yemen tras las recientes derrotas de los separatistas.

Al mismo tiempo, en la capital saudí se está preparando la llamada ‘Conferencia de Diálogo del Sur’, que tiene el objetivo de reunir a los bandos enfrentados para resolver la disputa, alcanzar un acuerdo de reparto de poder más equitativo y unir fuerzas dentro de las instituciones estatales. EFE

ja-ijm/psh