Líderes cristianos de Jerusalén piden detener la invasión de Gaza

Jerusalén, 26 ago (EFE).- Los patriarcados de la Iglesia católica y de la Iglesia ortodoxa de Grecia en Jerusalén pidieron este martes a las autoridades israelíes detener su plan para tomar la ciudad de Gaza y trasladar a su población hacia el sur de la Franja de Gaza.

«Esta no es la manera. No hay razón que justifique el desplazamiento masivo deliberado y forzoso de civiles», dijeron las autoridades eclesiásticas en un comunicado.

Ambos patriarcados recordaron que tanto la Iglesia católica como la ortodoxa griega mantienen complejos en la ciudad de Gaza, donde se refugian «cientos de civiles».

«Entre ellos hay ancianos, mujeres y niños», dijeron, además de personas con discapacidad bajo el cuidado de las Misioneras de la Caridad en el complejo católico de la Sagrada Familia, en la capital gazatí.

«Por esta razón, el clero y las monjas han decidido quedarse y continuar cuidando a todos los que estarán en los complejos», dijeron los patriarcados.

En julio, los patriarcas griego y latino de Jerusalén (Teófilo III y Perbattista Pizzaballa, respectivamente) visitaron la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y mostrar su solidaridad con la comunidad cristiana local y con la población gazatí.

Su visita se produjo después de que el Ejército israelí matara a dos mujeres y a un hombre en el complejo católico de la Sagrada Familia de Gaza, un hecho que Israel atribuyó a un «desvío involuntario» de un proyectil. EFE

