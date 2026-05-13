López Aliaga exige no proclamar resultados electorales en Perú hasta revisar los votos

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Lima, 13 may (EFE).- El candidato ultraderechista a la Presidencia de Perú Rafael López Aliaga, que se reafirma en sus denuncias de fraude sin aportar pruebas concretas al verse fuera de la segunda vuelta de los comicios, exigió que se detenga la proclamación de resultados hasta que no se revise y audite el proceso electoral.

«El país no puede aceptar resultados apresurados mientras existen actas cuestionadas, votos no verificados y procesos aún pendientes de resolución. Lo que está en juego no es una cifra, es la legitimidad misma de la voluntad popular», señaló este miércoles en un comunicado Renovación Popular, el partido que lidera López Aliaga.

«Exigimos que no se proclamen resultados hasta que se cuenten todos los votos y se resuelvan cada una de las observaciones conforme a ley. Cualquier intento de cerrar el proceso sin claridad solo vulnera la democracia», añadió la formación política ultraconservadora.

Con el escrutinio al 99,93 % ya se ha hecho irreversible que la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se disputarán la Presidencia de Perú en la segunda vuelta al obtener, respectivamente, el 17,17 % y el 12,01 % de votos válidos.

López Aliaga obtiene el 11,98 % de los votos, con una diferencia con Sánchez de 18.534 votos, cuando quedan aproximadamente 13.000 todavía por contabilizarse.

Desde el lunes ha comenzado el proceso de proclamación oficial de resultados por parte de los jurados electorales que ya concluyeron el conteo de votos y resolvieron los reclamos pendientes, y una vez lo hayan hecho los sesenta jurados repartidos en el país, lo deberá hacer de manera definitiva el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo ente electoral a nivel nacional.

El empresario y exalcalde de Lima (2023-2025) mantiene su postura de haber sido víctima de un supuesto fraude a raíz de los grandes retrasos registrados el día de las elecciones en la apertura de numerosos colegios en la capital peruana, su feudo electoral, donde es el candidato más votado.

Renovación Popular se refirió en su comunicado a 96 actas, equivalentes a unos 28.000 electores, declaradas como extraviadas que supuestamente comenzaron a contarse «a escondidas, sin la participación de personeros (representantes) ni personal del Ministerio Público», y que «se reportan con cero votos para todos los candidatos».

Las elecciones presidenciales de Perú se celebraron el pasado 12 de abril y hasta esta semana no se ha podido confirmar al rival de Keiko Fujimori en la segunda vuelta, convocada para el 7 de junio.

En esta ronda final estará por cuarta vez consecutiva la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien ha perdido en esta instancia las tres elecciones anteriores; y que ahora le tocará enfrentarse a Roberto Sánchez, que compite en nombre del expresidente Pedro Castillo (2021-2022). EFE

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