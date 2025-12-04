López Miras: Las regiones están listas para ayudar a la transformación de defensa de la UE

Bruselas, 4 dic (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, recordó este viernes el papel de las regiones y ciudades en la transformación de la industria de la defensa de la Unión Europea (UE) y así «reforzar la preparación de Europa» de cara a nuevos desafíos.

En la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Defensa del Comité de Regiones, que López Miras preside, el mandatario murciano recordó las diferentes novedades en el ámbito de la política de defensa de la UE, como la hoja de ruta para la preparación en materia de defensa para 2030.

«Este documento constituye el plan de la UE para reforzar las capacidades de defensa europeas y orientar a la Unión, hacia la plena preparación en materia de defensa hasta el año 2030, abordando las amenazas procedentes de Rusia, la guerra híbrida y la inestabilidad global», explicó.

En cuanto al papel de las regiones y ciudades en la transformación de la industria de la defensa a través del apoyo y aceleración de las capacidades y tecnologías industriales, destacó la necesidad de desarrollar competencias y talento, conectividad y capacidad logística más fluidas, y la ampliación del ecosistema de defensa con nuevos actores.

También puso en valor el programa Caetra, un ecosistema de tecnologías duales en la Región de Murcia que busca impulsar la innovación y la competitividad en los sectores de defensa y seguridad, y cómo éste ha «transformado» el territorio que preside.

«En Cartagena (Murcia) hemos visto los frutos de este trabajo», añadió.

Además, sostuvo que el programa de movilidad militar en la UE en el que trabaja la Comisión Europea para finales de 2027 es «muy interesante».

«Ahora vemos que la UE está entrando en una nueva fase de integración de defensa que implica agilizar la movilidad militar, modernizar su industria y reforzar las alianzas con Ucrania», manifestó.

Concluyó señalando que «será muy interesante ver cómo todos estos elementos van tomando forma en 2026» y explicó que el grupo de trabajo que preside se reunirá con expertos para evaluar cada uno de ellos. EFE

