La «infraestructura crítica» de la UE continúa en «alto riesgo de sabotaje», según Kallas

2 minutos

Bruselas, 1 ene (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, sostuvo este jueves que la «infraestructura crítica» del bloque comunitario permanece en «alto riesgo de sabotaje» en referencia al cableado del mar Báltico que une Finlandia y Estonia que esta semana sufrió una rotura.

«El mar Báltico ha experimentado un claro patrón de perturbaciones desde el inicio de la guerra con Rusia. La infraestructura crítica de Europa sigue estando en alto riesgo de sabotaje», dijo Kallas en una publicación en la red social X.

La Policía finlandesa anunció este miércoles que está investigando a un buque como sospechoso de la posible rotura de un cable submarino de telecomunicaciones en el mar Báltico que conecta Finlandia y Estonia, en lo que podría ser un nuevo episodio de sabotaje de infraestructuras críticas en la zona.

La Guardia de Fronteras identificó al barco sospechoso de provocar la avería y más tarde envió a la zona una patrullera y un helicóptero, que retuvieron a la embarcación tras constatar que navegaba con una de sus anclas sumergidas en el mar.

La jefa de la diplomacia europea dio las gracias a Finlandia por «tomar medidas rápidas y decididas para capturar el barco y la tripulación sospechosos» y sostuvo que, mientras continúa la investigación, Europa «permanece vigilante y en estrecho contacto con Finlandia y Estonia».

También aseguró que la UE seguirá «fortaleciendo su infraestructura crítica, incluso invirtiendo en nuevos cables, aumentando la vigilancia, garantizando una mayor capacidad de reparación y actuando contra la flota sombra de Moscú» que, sostuvo, «actúa como plataforma para el lanzamiento de ataques híbridos». EFE

