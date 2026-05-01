La ‘mamma’ de Geronimo Stilton: «Los niños siempre necesitarán historias bien contadas»

4 minutos

Claudia Sacristán

Nápoles (Italia), 1 may (EFE).- Detrás del éxito internacional de Geronimo Stilton no hay una estrategia de mercado, sino el corazón de la escritora italiana Elisabetta Dami, que empezó contando cuentos a niños hospitalizados y hoy se siente «la madre de millones de pequeños en todo el mundo».

Tras un cuarto de siglo de fenómeno global, Dami (Milán, 1958) asegura en una entrevista a EFE que, frente a TikTok o la inteligencia artificial, la esencia de la infancia no cambia: «Los niños siempre tendrán necesidad de una cosa: buenas historias bien contadas».

Para la autora, el secreto de que su personaje haya sobrevivido a varias generaciones radica en ofrecer relatos llenos de optimismo que animen a los más pequeños a afrontar la vida con confianza.

El célebre ratón periodista nació precisamente en un hospital infantil, donde Dami hacía voluntariado tras saber que no podía tener hijos.

«Quería expresar mi instinto maternal de otra manera», explica, y recuerda cómo la reacción de aquellos primeros oyentes a una historia que ni siquiera estaba escrita fue decisiva.

Así tomó forma Geronimo: un personaje «tímido, tierno y un poco torpe» diseñado para regalar esperanza: «Entendí que valía la pena insistir porque estaba en el camino del corazón, no en el del marketing».

Tras más de 25 años de trayectoria, Dami sostiene que ni los ordenadores, ni la inteligencia artificial ni plataformas como TikTok han cambiado lo esencial de la infancia.

«Los niños son y siempre serán niños. Tendrán siempre necesidad de una cosa: buenas historias bien contadas», explica.

Para la autora, el secreto de que su personaje haya sobrevivido a generaciones radica en ofrecer relatos «llenos de positividad y optimismo que los animen a afrontar la vida con confianza».

«Un clásico que sabe renovarse»

Aunque el mundo ha sufrido una «gran aceleración» tecnológica, Dami afirma orgullosa que Geronimo ha sabido adaptarse y ha conseguido integrar ordenadores y móviles en sus tramas.

«Es un clásico que sabe renovarse; cambia un poquito con el tiempo para seguir acompañando a los chicos como un amigo fiel, pero los valores han permanecido iguales», señala la autora.

En este sentido, defiende que la creatividad y el ‘storytelling’ son claves para transmitir conceptos a los niños que de otra manera podrían parecer «aburridos».

«Los valores agradan a los padres, a los maestros y a los educadores y a nosotros los adultos, pero los chicos en realidad, que son muy inteligentes y muy lógicos, sienten instintivamente que estos valores les ayudan a crecer bien».

Para ella, estos principios actúan como una «brújula mágica dorada» que ayuda a los más jóvenes a tomar decisiones difíciles: lealtad, honestidad, sinceridad y, sobre todo, respeto.

Un fenómeno intergeneracional

Con millones de ejemplares vendidos y traducido a 53 idiomas, Geronimo Stilton se ha convertido en un fenómeno que trasciende generaciones.

Dami relata conmovida cómo lectores que crecieron con sus libros se le acercan ahora para explicarle que ahora se los compran a sus hijos.

En esa relación con sus lectores, la autora siempre se presenta como «la mamá de Geronimo» y sonríe al añadir: «En 25 años ningún niño me ha preguntado cómo puedo ser la madre de un ratón; ellos van directo a lo esencial y ahí yo soy su mamá».

España ocupa un lugar especial en ese recorrido, al ser el primer país que «creyó en el ratón».

«Tengo a España de modo particular en el corazón», asegura, comparando su relación con el país con su metáfora favorita: «La amistad es como el queso: cuanto más pasan los años, más se cura y se vuelve valioso».

Libros en la era de las pantallas

Pese a que los niños de hoy «parecen más precoces», Dami advierte que también son «un poquito más vulnerables» y se desmotivan con mayor facilidad.

«Siempre les explico que hay que seguir leyendo y no estar tanto en las redes, porque las personas con las que se comunica en línea no son amigos de verdad. La verdadera vida es la realidad», recalca.

De cara al futuro, Dami sueña con llevar a Geronimo a nuevos formatos, pero insiste en que el papel es insustituible: «Nada podrá nunca sustituir la lectura, porque la lectura nos estimula, al leer las palabras, a imaginar tantas cosas y este es el primer paso para volverse creativos».

«Leer un buen libro es algo que realmente entrena la fantasía de los chicos, es muy importante», concluye. EFE

csv/sam/rml

(foto)(vídeo)