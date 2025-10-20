La abanderada guatemalteca mantiene el legado de las mujeres en el taekwondo

Ciudad de Guatemala, 20 oct (EFE).- La abanderada guatemalteca para los Juegos Centroamericanos 2025, Alejandra Higueros, mantiene el legado de las mujeres en el taekwondo pese a que «hay quienes dicen que es un deporte de hombres».

En una entrevista con EFE antes de la inauguración del evento deportivo, este lunes, Higueros cuenta que soñó con llevar la bandera al frente de la delegación guatemalteca, replicando así el legado de sus antecesoras en el taekwondo como Heidy Juárez, Euda Carías y Elizabeth Zamora.

«Todas las abanderadas de taekwondo hemos sido mujeres (Juárez en los Juegos Centroamericanos de 2001, Carías en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2002 y Zamora en los Juegos Centroamericanos de 2014) y hay quienes dicen que es un deporte para hombres», aseveró la atleta de 23 años.

«Ser abanderada es algo que soñé muchas veces y nunca me imaginé que me elegirían para estos Juegos Centroamericanos. Estoy supermotivada por seguir dando buenos resultados, por inspirar a muchas y muchos atletas, como me sucedió a mí con quienes antes destacaron en mi deporte», añadió.

Higueros fue nombrada este mes por las autoridades deportivas como abanderada para la delegación guatemalteca en los Juegos Centroamericanos junto al nadador Roberto Bonilla, por lo que comandarán al grupo de poco más de 600 atletas que participarán por el país anfitrión en el evento.

«He venido entrenando todo el año justo para este evento tan importante, con el equipo hemos tenido muchas competencias y campamentos con buenos resultados y ahora hay que buscar que sea de esa misma forma en estos Juegos», puntualizó la atleta, que se subió por primera vez para competir a un tatami a los 15 años.

Desde entonces suma una medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe (San Salvador 2023) y una plata en Juegos Panamericanos (Santiago 2023), además de varios podios en competiciones abiertas en Estados Unidos y Europa.

«Siento muchísima emoción por representar a Guatemala en estos Juegos, sobre todo porque estaré junto con mi familia y compañeros», recalcó.

Precisamente, al respecto la abanderada guatemalteca, que practica la modalidad de poomsae y freestyle, considera que tendrán ventaja al participar como locales.

«Siento que tendremos ventaja, ya que conocemos la instalación y varias otras cosas, pero sobre todo que contaremos con el apoyo del público, lo cual no es usual para nosotros como equipo, además que estaremos todos juntos», concluyó.

Los Juegos Centroamericanos serán inaugurados este lunes de manera oficial, aunque el evento comenzó el pasado viernes en varias competencias, con dominio guatemalteco en la mayoría de deportes (52 medallas de oro según la última actualización), seguido por Costa Rica (20 preseas de oro) y Panamá (13 oros). EFE

