La Academia Británica de Cine y Televisión anuncia los BAFTA Honours en Estados Unidos

Los Ángeles (EE.UU.), 11 ago (EFE).- La Academia Británica de Cine y Televisión anunció los BAFTA Honours Norteamérica, una nueva ceremonia de premios que se celebrará en Estados Unidos.

El medio especializado Variety anunció que estos galardones reconocerán logros en cine, televisión y videojuegos.

La celebración se llevará a cabo el 2 de noviembre en Los Ángeles, ciudad que ya acoge prestigiosas entregas como los Óscar, o Los Globos de Oro, por mencionar algunas.

En esta edición, los BAFTA Honors distinguirá únicamente a tres personalidades destacadas, y uno de los reconocimientos será otorgado específicamente en el ámbito de los videojuegos. Hasta ahora, BAFTA es el único organismo de premios de gran prestigio que reconoce a los videojuegos con la misma relevancia que al cine y la televisión.

Este lunes, la Academia Británica también anunció que sus características «fiestas del té» televisivas en Los Ángeles y Nueva York volverán este año.

La «fiesta del té» de Los Ángeles está prevista para el 13 de septiembre en el Maybourne Beverly Hills, mientras que la de Nueva York se celebrará en el Mandarin Oriental, el 27 de septiembre.

La organización también suele celebrar la «Awards Season Tea Party» en enero en Los Ángeles, que sirve como evento previo a los premios BAFTA y otras galas importantes como los Óscar o los Globos de Oro.

Este año, sin embargo, fue cancelada debido a los incendios que afectaron a la ciudad ese mismo mes. EFE

