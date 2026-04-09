La actividad de la construcción en Argentina retrocede un 1,3 % en febrero de 2026

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Buenos Aires, 9 abr (EFE).- La actividad de la construcción en Argentina retrocedió en febrero pasado el 1,3 % con respecto a enero último, tras dos meses en positivo, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la actividad de la construcción registró en el segundo mes del año un descenso del 0,7 % en comparación con igual mes de 2025, también después de dos meses al alza.

En el primer bimestre del año, la actividad de la construcción acumuló un crecimiento de apenas el 0,3 %. EFE

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