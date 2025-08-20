La actividad económica de Argentina se contrae un 0,7 % intermensual en junio

2 minutos

Buenos Aires, 20 ago (EFE).- La actividad económica en Argentina registró en junio pasado un descenso del 0,7 % en comparación con mayo último, tras haberse contraído en aquel mes 0,2 %, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El dato divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que sirve como anticipo provisional para medir la variación trimestral del producto interior bruto (PIB), muestra, sin embargo, una recuperación del 6,4 % en comparación con junio de 2024, la novena subida interanual consecutiva que se da desde bases muy deprimidas el año pasado.

En el sexto mes del año los diversos sectores económicos de Argentina operaron en un escenario de relativa estabilidad de precios, que en junio registraron un alza del 1,6 % con respecto a mayo y una desaceleración al 39,4 % en términos interanuales.

Sin embargo, la demanda en diversos sectores registró un débil comportamiento.

De acuerdo al informe difundido este miércoles, doce del total de 16 sectores que aportan a la medición lograron en junio una recuperación en términos interanuales, entre ellos la actividad financiera (28,7 %) y el comercio (11,5 %).

La mayor caída interanual en junio se dieron en la pesca, que tuvo un desplome del 74,6 % interanual, muy afectada por un conflicto sectorial.

El informe no incluye datos sobre el desempeño intermensual de cada sector, pero, de acuerdo a datos del Indec difundidos días atrás, la actividad industrial registró en junio una caída del 1,2 % en comparación con mayo, mientras que la construcción creció apenas un 0,9 %.

De acuerdo a los datos del Indec, la actividad económica acumuló en el primer semestre del año un avance del 6,2 %,

En 2024, en el contexto del severo ajuste puesto en marcha por el Gobierno de Javier Milei, el PIB de Argentina se contrajo 1,7 %, su peor desempeño desde 2020, cuando la actividad se había desplomado un 9,9 % en medio de la pandemia de la covid-19.

De acuerdo a los economistas privados, que mensualmente consulta el Banco Central para su informe de expectativas, en 2025 la economía argentina crecerá un 5 %. EFE

nk/pd/sbb

(foto) (video)