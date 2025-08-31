La actividad económica de Nicaragua creció un 5,3 % en junio

San José, 31 ago (EFE).- El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) en Nicaragua registró un crecimiento interanual del 5,3 % a junio de 2025, según un informe divulgado este domingo en Managua por el Banco Central nicaragüense.

El IMAE es un indicador que mide los 17 principales sectores de la actividad económica de un país y es utilizado para la toma de decisiones de inversión.

El Banco Central de Nicaragua precisó que la variación acumulada del IMAE entre julio de 2024 y junio pasado fue del 5,3 %, lo que representó una variación acumulada del 3,3 % en el periodo enero-junio de 2025, y un crecimiento promedio anual del 2,8 %.

Las actividades que mostraron los mayores crecimientos en junio fueron: explotación de minas y canteras (22,1 %); comercio (9 %): industria manufacturera (6,2 %); transporte y comunicaciones (6,1 %); pecuario (5,5 %); pesca y acuicultura (5,5 %); servicios de intermediación financiera y servicios conexos (4,9 %); y construcción (4,6 %), detalló el emisor.

Por su parte, se registraron disminuciones en las actividades de energía y agua (-14,5 %); y administración pública y defensa (-3,6 %), de acuerdo con la información.

Para 2025, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3 % y un 4 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2 % y el 4 %.

El Producto Interno Bruto (PIB) nicaragüense aumentó el 3,6 % en 2024 con respecto a 2023, cuando la economía de Nicaragua creció un 4,4 %, siendo el cuarto año consecutivo de incremento después de tres periodos de cierre con saldo en rojo, según la entidad monetaria. En 2022, el PIB de Nicaragua creció un 3,6 % y 10,5 % en 2021.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio el 2,7 % anual en el periodo 2018-2020, según los datos oficiales. EFE

