La actividad industrial de Argentina crece el 3,2 % en marzo

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Buenos Aires, 7 may (EFE).- La actividad industrial de Argentina creció en marzo pasado el 3,2 % en comparación con febrero último, tras haber caído el 3,1 % en el segundo mes del año, informaron este jueves fuentes oficiales.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de producción industrial manufacturero aumentó un 5 % con respecto al mismo mes de 2025.

De ese modo, el indicador puso fin a una seguidilla de ocho meses de retracción en términos interanuales.

En el primer trimestre de 2026, la actividad industrial acumuló, de todos modos, una caída del 2,3 %, impactada por el muy negativo desempeño registrado, particularmente, en febrero.

De acuerdo al informe del Indec, diez de las 16 ramas industriales incluidas en la medición oficial registraron en marzo mejoras en términos interanuales, entre las que resaltaron las de la industria química (+15,9 %), el refino de petróleo (+13,5 %) y la elaboración de alimentos y bebidas (+7.9 %).

En tanto, se contrajeron, entre otras, la industria textil (-23,3 %), la producción de maquinaria (-11,3 %) y la siderurgia (-10,1 %).

En cuanto al desempeño respecto al mes anterior, destacaron las subidas de la industria automotriz (+10,1 %) y de la producción de materiales para la construcción (+7 %) y el retroceso del 0,2 % en los productos de metal, maquinaria y equipo.

El año pasado, la industria argentina acumuló un crecimiento de apenas el 1,6 %, desde un desplome del 9,4 % en 2024.

Según observó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en un informe, la industria interrumpió en marzo «la sucesión de caídas que se tuvieron a lo largo del segundo semestre del año pasado y en el primer bimestre 2026».

El informe privado indica que sobre la mejora interanual «gravitó el avance de la refinación de petróleo, la mejora de la producción de minerales no metálicos, el rebote de los químicos y plásticos, y el freno en la caída de la producción del bloque automotriz».

Con todo, FIEL señaló que «la caída de la actividad continúa siendo difundida entre los sectores, habiendo afectado en el primer trimestre al 60 % de la industria».

Por su parte, la consultora Orlando Ferreres apuntó en un informe que el mejor panorama que presentó la industria en el tercer mes del año «debe tomarse con cautela» pues ninguno de los principales demandantes de la industria argentina «se muestra dinámico».

«Para la economía de Brasil se espera una leve desaceleración en 2026 comparado con los años previos; la construcción muestra algunos signos positivos, pero sigue un escalón por debajo del nivel que promedió hace unos años; y los ingresos de las familias no permiten pensar en una rápida recuperación del consumo interno», advirtió la consultora. EFE

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