La actividad industrial de China retoma el crecimiento en junio

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La actividad industrial en China retomó el crecimiento en junio, en momentos en que las autoridades buscan impulsar la economía interna, según cifras oficiales divulgadas el martes.

El índice de compra gerencial, un indicador clave de la salud industrial, alcanzó 50,3 puntos en junio, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Esa cifra supera la marca de 50 puntos que separa la expansión de la contracción.

Asimismo, presenta una recuperación del crecimiento, después del estancamiento de mayo, cuando el índice quedó en 50 puntos.

El sector manufacturero chino ha enfrentado incertidumbres este año por la guerra en Oriente Medio, que disparó los precios del petróleo.

Adicionalmente, la segunda mayor economía mundial padece de otras dificultades, como el débil consumo local y la prolongada crisis de endeudamiento del sector inmobiliario.

Sin embargo, la expansión de la actividad industrial dio un respiro a la economía china.

Junio presentó una «demanda mejorada del mercado», especialmente en la electrónica, los equipos especiales y el procesamiento de alimentos, indicó Huo Lihui, un estadístico de la ONE.

Sin embargo, Huo señaló que existe una «insuficiente oferta y demanda» en varios sectores, como los productos plásticos y la fundición de metales ferrosos.

Igualmente, el analista Julian Evans-Pritchard, de Capital Economics, señaló que la economía china continúa «fuertemente dependiente de las exportaciones y la tecnología de inteligencia artificial».

«La demanda externa continúa siendo el principal motor de crecimiento del sector manufacturero chino», precisó.

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