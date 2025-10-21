La actriz mexicana Adriana Barraza se une al elenco en la próxima película de Warner Bros

Nueva York, 21 oct (EFE).- La reconocida actriz mexicana Adriana Barraza será parte del elenco de la película ‘Cut off’, una comedia bajo la dirección del actor Jonah Hill para Warner Bros, que comenzará a filmarse este otoño en California, de acuerdo con la revista Variety.

Hill, nominado dos veces al Oscar al mejor actor de reparto, coescribió el guión junto con Ezra Woods sobre dos hermanos que son separados repentinamente de sus padres, en la que Barraza dará vida a la cuidadora de la familia.

En la comedia actuarán, además Hill -que también será uno de los productores-, Bette Midler, Kristen Wiig y Nathan Lane.

Variety informó que el largometraje, que obtuvo un crédito fiscal de 10 millones de dólares, tendrá su debut en los cines en EE.UU. el 17 de julio de 2026.

Este año también será el estreno de ‘El gato’, nueva serie de Amazon Prime Video que tendrá entre sus actores a Barraza.

Barraza, con más de cinco décadas de carrera, fue nominada al Oscar como mejor actriz de reparto por ‘Babel’ (2006), de Alejandro González Iñárritu, convirtiéndose en una de las 13 latinas en recibir una nominación al Premio de la Academia, entre éstas, seis mexicanas.

También es recordada su actuación en ‘Amores Perros’, de Iñárritu; en ‘Cake’ junto a Jennifer Aniston y en ‘We Can Be Heroes’, escrita y dirigida por Robert Rodríguez para Netflix.

En 2024, recibió una nominación al Emmy Internacional como mejor actriz por el filme ‘El Último Vagón’, también de Netflix y, más reciente, interpretó a Nana en la película de superhéroes de DC Studios ‘Blue Beetle’ junto a Xolo Maridueña y dirigida por Ángel Manuel Soto. EFE

