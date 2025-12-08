La aerolínea IndiGo cae más de un 5 % en las bolsas indias mientras continúa el caos aéreo

2 minutos

Nueva Delhi, 8 dic (EFE).- Las acciones de la aerolínea, IndiGo, la mayor de la India, caen más de un 5 % en las bolsas indias mientras continúan las cancelaciones de vuelos operados por la compañía en este país, prolongando su crisis operativa.

Las acciones de InterGlobe Aviation Ltd., la matriz de IndiGo, en la Bolsa de Valores de Bombay bajaban este lunes a las 10:45 hora local (5:15 GMT) 294,05 puntos (-5,47 %).

A la misma hora, la compañía experimentaba un descenso de 281 puntos (-5,23 %) en la Bolsa Nacional de Valores de la India.

En la última semana, IndiGo ha cancelado miles de vuelos domésticos con origen y destino en los principales aeropuertos de la India.

Este lunes, las disrupciones han continuado en los aeropuertos de Nueva Delhi, Bombay o Chennai, algunos de los principales de este país, aunque las cancelaciones se han extendido también a la red aeroportuaria secundaria.

Ayer, la compañía aseguró en un comunicado que ya ha iniciado el proceso de reembolso total de sus billetes a los clientes afectados, que en los últimos días han protagonizado escenas de indignación y tensión en los mostradores de aeropuertos de la India.

El caos aéreo está motivado por la escasez de pilotos de la compañía, que fue incapaz de adaptarse a una regulación gubernamental que prohibía sustituir el descanso semanal de los pilotos por días de licencia.

Nueva Delhi se vio forzada a suspender temporalmente la medida el pasado viernes para atajar la crisis de IndiGo.

Paralelamente, el Gobierno ha desplegado vagones extras en la red ferroviaria india para ofrecer vías alternativas a los viajeros afectados, y ha exigido a todas las aerolíneas indias que cumplan estrictamente con los límites tarifarios establecidos.

En los primeros días de la crisis, los vuelos alternativos operados por otras compañías triplicaron sus precios ante la alta demanda de pasajeros.

IndiGo controla más del 60 % de los vuelos internos en la India y el año pasado transportó a más de 100 millones de viajeros. EFE

