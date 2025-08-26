La aerolínea Korean Air anuncia la compra de más de 100 aviones a Boeing

La aerolínea Korean Air anunció el martes que comprará más de 100 aviones Boeing en la mayor operación de la historia de la aviación surcoreana, pocas horas después de que el presidente del país se reuniera en Washington con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«Korean Air ha anunciado su intención de comprar 103 aviones de última generación a Boeing», indicó la compañía aérea en un comunicado.

La adquisición, que también incluye motores de repuesto de GE Aerospace, está valorada en aproximadamente 50.000 millones de dólares, según la empresa con sede en Seúl.

La entrega de los aviones está prevista «hasta finales de 2030», precisó.

La aerolínea añadió que el pedido de incluye «20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 y ocho aviones de carga Boeing 777-8F».

El acuerdo se firmó el lunes en Washington durante una mesa redonda empresarial entre Corea del Sur y Estados Unidos, supervisada por el secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, y el Ministerio de Comercio, Industria y Energía surcoreano.

El mismo día, Trump mantuvo su primera reunión con el presidente Lee Jae-myung para discutir las relaciones bilaterales, apenas unas semanas después de que ambos países acordaran acuerdos comerciales que implicaban el anuncio de enormes inversiones surcoreanas en Estados Unidos.

En marzo, Korean Air cerró un acuerdo valorado en 32.000 millones de dólares para hacerse con hasta 50 aviones del gigante aeronáutico estadounidense Boeing así como partes de GE Aerospace.

En los últimos años, Boeing se ha visto afectado por retrasos en la fabricación y problemas de seguridad con varias de sus aeronaves.

