La AFA sella alianza con agencias de viajes para seguir a la selección argentina de fútbol

Buenos Aires, 11 ago (EFE).- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) selló este lunes una alianza con tres agencias de turismo para promover los viajes para alentar a la selección argentina en competencias internacionales, con la mira puesta en el Mundial que se disputará en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Mediante esta alianza, las empresas Somos Argentina, Modo Vuela y Mundo Tour Sports, especializadas en turismo deportivo, se han convertido en agencias oficiales de la selección argentina de fútbol para todas las competencias internacionales del ciclo 2025-2026, incluyendo el Mundial 2026.

«Esta alianza inaugura una nueva etapa en nuestra estrategia comercial. Confiamos plenamente en estas tres agencias para representar a la selección y a sus hinchas en el mundo. La unión entre pasión, experiencia y profesionalismo será la clave del éxito», afirmó Leandro Petersen, director Comercial y de Marketing de AFA, en la presentación de esta alianza.

Este acuerdo permitirá a las agencias desarrollar paquetes exclusivos, ofrecer experiencias y propuestas personalizadas para los aficionados que quieran viajar para alentar a la Albiceleste.

Entre los beneficios, se destacan entradas garantizadas, artículos promocionales oficiales -incluyendo camisetas autografiadas por integrantes del seleccionado- y acceso a ‘experiencias VIP’ para quienes viajen con estas agencias oficiales.

La AFA señaló en un comunicado que con este paso «fortalece su vínculo con los hinchas y proyecta una nueva forma de vivir el fútbol argentino: más cerca, más global y más emocionante que nunca». EFE

