La Agencia EFE envía una serie especial con motivo de las elecciones en Guyana
Redacción internacional, 27 ago (EFE).- La Agencia EFE publicará este jueves 28 y este viernes 29 una serie informativa especial con la guía GUYANA ELECCIONES (Serie previa), con motivo de elecciones en Guyana que se celebrarán el lunes día 1 de septiembre:
Este es el calendario de publicación:
JUEVES 28
GUYANA ELECCIONES (Serie Previa)
Georgetown – Guyana, cuya economía creció un 63 % en 2022 y un 43 % en 2024 gracias al auge petrolero, llega a las elecciones del 1 de septiembre con el presidente Irfaan Ali fortalecido por la bonanza, aunque el aumento del costo de vida genera descontento social.
GUYANA ELECCIONES (Serie Previa)
Georgetown – La disputa con Venezuela por al región del Esequibo marca la campaña electoral en Guyana, donde el partido gobernante cuestiona los vínculos con Caracas del empresario sancionado Azruddin Mohamed, rival del presidente Irfaan Ali en las elecciones del 1 de septiembre.
VIERNES 29
GUYANA ELECCIONES (Serie Previa)
Georgetown – El presidente Irfaan Ali, el opositor Aubrey Norton, al frente de una coalición de seis partidos, y el empresario sancionado por EE. UU. Azruddin Mohamed encabezan la contienda por la Presidencia de Guyana en las elecciones del próximo 1 de septiembre. EFE
