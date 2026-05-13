La Amazonía, «bajo ataque» creciente del crimen organizado, dice una ONG

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El crimen organizado emerge como una amenaza cada vez mayor para salvar la Amazonía, concluye un informe publicado este martes, que revela cómo la infiltración de grupos irregulares en áreas protegidas alimenta la violencia y obstaculiza la preservación ambiental de la mayor selva tropical del planeta.

Según el reporte de la ONG International Crisis Group, la búsqueda de nuevas rutas para el narcotráfico y yacimientos de minería ilegal impulsa a bandas criminales de Brasil, Colombia y otros países de la cuenca amazónica a extender sus tentáculos en grandes extensiones del frágil ecosistema, con devastadores efectos en la naturaleza.

La Amazonía «está bajo ataque por parte del crimen organizado», concluyó el Crisis Group.

«El crimen organizado se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los esfuerzos por frenar la destrucción ambiental en la Amazonía», dijo Bram Ebus, experto del Crisis Group.

«Lo que antes era principalmente un desafío de conservación se ha convertido en una crisis de gobernanza y seguridad», añadió.

Las bandas operan en al menos el 67% de los municipios amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, reporta el informe, que cita datos del colectivo periodístico Amazon Underworld.

Las consecuencias no son solo por la criminalidad de la región: la producción de cocaína y la extracción de oro contaminan ríos y alimentan la deforestación.

La Amazonía se extiende por nueve países sudamericanos, aunque la mayoría está en territorio de Brasil(60%). Es central en la lucha contra el cambio climático.

Pero los gobiernos tienen dificultades para cooperar «mientras que los grupos criminales operan de manera transnacional», señala el International Crisis Group, que llama a las autoridades a trabajar con las comunidades indígenas, frecuentemente en la primera línea de las agresiones.

También apeló a los compradores internacionales de materias primas a garantizar que sus cadenas de suministros no estén contaminadas con productos de origen criminal.

La vigilancia nunca ha sido sencilla en esta región apartada de 6,7 millones de km².

Las organizaciones criminales aprovechan las vulnerabilidades de los gobiernos para expandirse por la selva, en particular grupos brasileños como Comando Vermelho (CV) y Primeiro Comando da Capital (PCC), señala el informe.

A medida que traspasan fronteras compiten con grupos armados colombianos, venezolanos, ecuatorianos y otros, y en otras ocasiones colaboran con ellos.

En las comunidades bajo su control, imponen sus propias normas y sistemas de justicia, «ejerciendo una violencia brutal», señaló la ONG.

rsr/mvl