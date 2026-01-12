La argentina Nerea Lagowski firma con el Valencia y jugará cedida en La Cordà de Paterna

Valencia (España), 12 ene (EFE). La pívot argentina Nerea Lagowski ha fichado por el Valencia Basket por cuatro temporadas y jugará lo que resta de campaña con el equipo vinculado de La Cordà de Paterna, que juega en la Liga Femenina Challenge (segunda categoría del baloncesto femenino en España), según informó el club este lunes.

De 19 años y de 195 centímetros de altura, Lagowski llega a la entidad valenciana tras haber disputado la Liga Nacional Femenina de Chile con el Universidad Austral, en la que terminó como máxima reboteadora de la competición.

La argentina ya sabe lo que es jugar en España después de su paso por las categorías inferiores del CAB Estepona en 2022 y por el Unibasket Logroño de Liga Femenina 2 un año más tarde. Además, jugó en la temporada 2024-2025 para el conjunto valenciano Picken Claret en su primera experiencia como jugadora de primer equipo.

Lagowski ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección argentina, con la que llegó a disputar el campeonato de las Américas sub-18 donde se colgó el bronce y fue elegida como mejor pívot, y la copa del Mundo sub-19 este pasado verano. EFE

