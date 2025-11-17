La argentina Pluspetrol acuerda ceder a Continental Resources un bloque en Vaca Muerta

Buenos Aires, 17 nov (EFE).- La petrolera argentina Pluspetrol firmó este lunes un acuerdo con la estadounidense por el que le cederá su participación mayoritaria en un bloque en la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

En una nota remitida a los mercados de Argentina, Pluspetrol indicó que su subsidiaria Pluspetrol Cuenca Neuquina suscribió un acuerdo con Continental Resources para ceder su participación del 90 % en el bloque Los Toldos II Oeste.

Pluspetrol opera este bloque desde diciembre de 2024, como parte del paquete de activos que compró en aquel momento a la estadounidense ExxonMobil.

El 10 % restante en Los Toldos II Oeste está en manos de la firma estatal provincial Gas y Petróleo de Neuquén (GyP).

«El cierre de la transacción y la ejecución de la cesión están sujetos a ciertas condiciones precedentes», añadió en su nota Pluspetrol, que de momento no ha ofrecido más detalles de la operación.

Vaca Muerta, con epicentro en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo.

La colosal formación, que comenzó a ser explorada por la petrolera argentina YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 50.000 millones de dólares para su desarrollo. EFE

