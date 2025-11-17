La argentina Pluspetrol acuerda ceder a Continental Resources un bloque en Vaca Muerta

(Actualiza con comunicado de prensa de Pluspetrol)

Buenos Aires, 17 nov (EFE).- La petrolera argentina Pluspetrol firmó este lunes un acuerdo con la estadounidense Continental Resources por el que le cederá su participación mayoritaria en un bloque en la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en el suroeste de Argentina.

En una nota remitida a los mercados de Argentina, Pluspetrol indicó que su subsidiaria Pluspetrol Cuenca Neuquina suscribió un acuerdo con Continental Resources para ceder su participación del 90 % en el bloque Los Toldos II Oeste.

Pluspetrol opera este bloque desde diciembre de 2024, como parte del paquete de activos que compró en aquel momento a la estadounidense ExxonMobil.

El 10 % restante en Los Toldos II Oeste está en manos de la firma estatal provincial Gas y Petróleo de Neuquén (GyP).

«El cierre de la transacción y la ejecución de la cesión están sujetos a ciertas condiciones precedentes», añadió Pluspetrol en su nota a los mercados.

En un comunicado de prensa posterior, la petrolera argentina sostuvo que el acuerdo alcanzado con Continental «es el resultado de un proceso competitivo organizado por Pluspetrol, que generó un alto nivel de interés en el mercado y contó con la participación de empresas de Argentina, Latinoamérica y Estados Unidos».

«Tras la reciente adquisición de Exxon Argentina, Pluspetrol avanza en una estrategia de optimización de su portafolio, priorizando el desarrollo de sus áreas clave para consolidarse como una de las compañías más relevantes de Vaca Muerta y de la región», afirmó la compañía.

Pluspetrol resaltó que «Continental Resources, la compañía privada de petróleo y gas más grande del mundo y referente global en el desarrollo no convencional, aportará su experiencia y tecnología a la Cuenca Neuquina».

«Su llegada contribuirá a fortalecer el desarrollo responsable de los recursos y acompañará el crecimiento energético y económico de la provincia del Neuquén», añade el comunicado.

Vaca Muerta, con epicentro en la provincia argentina de Neuquén (suroeste), es la segunda mayor reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo de este tipo y se encuentra en etapa de creciente desarrollo masivo.

La colosal formación, que comenzó a ser explorada por la petrolera argentina YPF en 2013, ha recibido desde entonces inversiones por unos 50.000 millones de dólares para su desarrollo. EFE

