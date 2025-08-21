La Armada iraní realiza ejercicios militares para mostrar su “capacidad de disuasión”

The Swiss voice in the world since 1935

Teherán, 21 ago (EFE).- La Armada iraní comenzó este jueves unas maniobras de dos días de duración en el Océano Índico y el mar de Omán para mostrar su capacidad de disuasión casi dos meses después de la guerra de los 12 días con Israel en junio.

Los ejercicios bautizados como “Poder sostenible” tienen como objetivo “demostrar las capacidades de disuasión de Irán” así como “probar armamento avanzado”, informaron medios iraníes.

“Desde hundir un buque de guerra hasta interceptar misiles enemigos, la Armada de la República Islámica de Irán se está preparando para responder a cualquier amenaza”, dijo el vicealmirante Abbas Hassani acerca de los objetivos de las maniobras antes de su comienzo, según recoge el diario Tehran Times.

En estas dos jornadas las fuerzas iraníes probarán el uso de misiles desde la costa contra objetivos en el mar, así como desde plataformas marinas, con proyectiles de corto, medio y largo alcance, además de drones marinos.

La República de Irán realiza maniobras militares con cierta frecuencia. A finales de julio, Irán y Rusia realizaron unos ejercicios navales conjuntos de tres días de duración en el mar Caspio, fronterizo entre ambos países.

Los ejercicios que comienzan hoy son los primeros que realiza Irán en solitario desde la guerra de los 12 días con Israel del pasado junio.

Ese conflicto iniciado por Israel dejó al descubierto las grietas defensivas y de inteligencia iraníes, con los cazas israelíes con control del espacio aéreo y el asesinato de altos cargos militares en las primeras horas de los ataques.

Durante la guerra, Israel bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos cargos militares y científicos nucleares iraníes.

Irán respondió a esos ataques con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, que provocaron 30 muertos. EFE

