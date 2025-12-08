La asamblea medioambiental de la ONU empieza en Kenia en busca de soluciones sostenibles

Nairobi, 8 dic (EFE).- La VII Asamblea de la ONU para el Medio Ambiente (UNEA-7), principal órgano de toma de decisiones ambientales del mundo, empezó este lunes en Nairobi con el fin de impulsar «soluciones sostenibles» para las crisis medioambientales del planeta.

La UNEA-7, que se desarrollará hasta el viernes en la capital de Kenia, se celebra después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP30 del pasado mes en Belém (Brasil), donde se aprobó un documento final que no mencionó los combustibles fósiles, principal fuente del calentamiento global, y enfrió las aspiraciones más ambiciosas de decenas de países.

«La UNEA se creó para expresar la conciencia ambiental mundial y ser un referente para la protección de nuestro planeta», afirmó en el plenario de inauguración de la reunión Abdulá Bin Ali Al-Amri, presidente de la Autoridad Ambiental Omán, país que ejerce la presidencia de turno de la Asamblea.

«Este espíritu de consenso será el ejemplo de nuestros esfuerzos actuales. Por lo tanto, cooperemos para servir a nuestro planeta», subrayó el presidente en el complejo de la ONU en Nairobi, que acoge el foro bajo el lema «Promover soluciones sostenibles para un planeta resiliente».

La directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, señaló en el plenario que la Asamblea cuenta con un «historial de éxito», pero «debe profundizar más que nunca, ya que los desafíos ambientales están acelerando el aumento de la temperatura media» de la Tierra.

«Esta Asamblea debe inspirarse en su historia de unidad y, una vez más, ofrecer soluciones sostenibles» para el planeta, que afronta la llamada «triple crisis»: la crisis del cambio climático, la crisis de la pérdida de biodiversidad y la crisis de la contaminación y los residuos, subrayó la jefa del PNUMA, con sede central en Nairobi.

La reunión acogerá a «más de 60 ministros y un gran número de viceministros, y a más de 3.500 delegados», según adelantó la agencia medioambiental de las Naciones Unidas.

El presidente de Kenia, William Ruto, intervendrá en el segmento de alto nivel el 11 de diciembre, adelantó en el plenario la ministra keniana de Medio Ambiente, Cambio Climático y Silvicultura, Deborah Mlongo Barasa.

«Ya pasó el tiempo de los pequeños pasos cautelosos. Lo que necesitamos ahora es una acción integral e inclusiva. Porque un planeta resiliente es mucho más que proteger los ecosistemas», subrayó la ministra.

Un total de 19 borradores de resoluciones y decisiones -que abordan cuestiones como la lucha contra incendios forestales, la sostenibilidad medioambiental y los sistemas de inteligencia artificial, la preservación de los glaciares o la dimensión medioambiental de la resistencia antimicrobiana- serán objeto de debate y negociación.

Las resoluciones de la Asamblea, que integra a los 193 Estados miembros de la ONU, no son legalmente vinculantes, pero se consideran un primer paso significativo en el camino hacia acuerdos ambientales globales y la formulación de políticas nacionales.

En el marco de la Asamblea, el PNUMA publicará la séptima edición de su informe «Perspectivas del medio ambiente global», elaborado por 287 científicos multidisciplinarios de 82 países.

La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) se creó en junio de 2012 tras la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro (Brasil).

Desde 2014, la UNEA ha celebrado seis sesiones, en las que más de cien resoluciones han impulsado la acción en temas medioambientales cruciales. EFE

