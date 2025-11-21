La atacante Linda Caicedo y la volante Leicy Santos liderarán a Colombia ante Bolivia

2 minutos

Bogotá, 21 nov (EFE).- La atacante Linda Caicedo, del Real Madrid, y la volante Leicy Santos, del Washington Spirit, liderarán a Colombia ante Bolivia el próximo 28 de noviembre en la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

Este torneo otorga dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y la misma cantidad al repechaje.

Las cafeteras, que lideran las Eliminatorias Suramericanas con seis puntos tras vencer por 4-1 a Perú en Medellín y por 1-2 a Ecuador en Quito, no contarán con su otra gran figura: la delantera Mayra Ramírez, del Chelsea, quien sigue en recuperación de una rotura del isquiotibial derecho.

Para este partido, el seleccionador colombiano, Ángelo Marsiglia, recibió una buena noticia: el regreso a las convocatorias de la lateral Manuela Vanegas tras superar una ruptura de ligamento cruzado anterior que la sacó de las canchas desde enero.

Igualmente estarán otras jugadoras habituales de la selección, como las centrocampistas Daniela Montoya (Gremio) y Marcela Restrepo (Monterrey); la central Jorelyn Carabalí (Brighton) y la portera Katherine Tapia (Palmeiras).

Colombia enfrentará a Bolivia el próximo 28 de noviembre en el estadio Hernando Siles de La Paz. Este será su último partido del año, ya que en la cuarta jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol descansará.

– Lista de convocadas:

Porteras: Katherine Tapia (Palmeiras-BRA), Luisa Agudelo (Deportivo Cali) y Natalia Giraldo (América de Cali).

Defensas: Ana María Guzmán (Utah Royals-USA), Liz Osorio (Atlético Nacional), Carolina Arias (América de Cali), Manuela Vanegas (Brighton-GBR), Daniela Arias (San Diego Wave-USA), Jorelyn Carabalí (Brighton-GBR), Mary José Álvarez (Atlético Nacional) y Yirleidis Quejada (Pachuca-MEX).

Centrocampistas: Ilana Izquierdo (Atlético San Luis-MEX), Leicy Santos (Washington Spirit-USA), Daniela Montoya (Gremio-BRA), Mariana Muñoz (América de Cali), Marcela Restrepo (Monterrey-MEX) y Juana Ortegón (Independiente Santa Fe).

Delanteras: Valerin Loboa (Deportivo Cali), Gabriela Rodríguez (Cruzeiro-BRA), Greicy Landázry (Palmeiras-BRA), Wendy Bonilla (Pumas-MEX), Ivonne Chacón (Chicago Stars-EUA) y Linda Caicedo (Real Madrid-ESP). EFE

