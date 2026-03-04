La aviación griega derriba dos drones antes de llegar a Chipre, dice diario

Nicosia, 4 mar (EFE).- Dos aviones de combate griegos desplegados en la base aérea de Pafos, en el oeste de Chipre, derribaron este miércoles dos drones que se dirigían hacia el espacio aéreo de la isla mediterránea, informó el diario local Politis.

Según las fuentes citadas por el medio, la amenaza fue detectada a tiempo por los sistemas de vigilancia, lo que permitió la activación inmediata de los procedimientos previstos de interceptación.

Los F-16 localizaron y derribaron los drones antes de que éstos entraran sobre el territorio de la República de Chipre, evitando así un posible riesgo para la seguridad y la estabilidad en la región.

Previamente, el portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis, había informado de la detección «de un posible objeto sospechoso en el espacio aéreo cerca del Líbano», sin precisar entonces si había sido derribado.

El vocero añadió que, por razones preventivas, «las autoridades competentes adoptaron todas las medidas necesarias para investigar el incidente y, en caso necesario, responder al mismo».

Tras completar con éxito la misión, los aviones regresaron con seguridad a su base, sin que se registraran otros incidentes.

Las autoridades aeroportuarias de Chipre señalaron que el tráfico aéreo en la isla no se vio interrumpido.

Hermes Airports, empresa gestora de los aeropuertos de Lárnaca y Pafos, indicó que el espacio aéreo de la República de Chipre permanece abierto y opera con normalidad.

No obstante, añadió que la situación es evaluada de forma constante por las autoridades junto con los servicios de aviación civil y defensa. EFE

fl-jk/jgb