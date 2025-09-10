La banda de pop Pulp, CMAT y Sam Fender, entre los candidatos a los premios Mercury

2 minutos

Londres, 10 sep (EFE).- La banda de pop británica Pulp, el cantante irlandés CMAT y el cantautor inglés Sam Fender se encuentran entre los artistas cuyos álbumes han sido nominados al premio de música Mercury del Reino Unido, que se entregará el próximo 16 de octubre en la ciudad de Newcastle, en el noreste de Inglaterra.

Fontaines DC, Wolf Alice, FKA Twigs, PinkPantheress, Pa Salieu, Emma-Jean Thackray, Jacob Alon, Joe Webb y Martin Carthy completan la lista de los 12 artistas candidatos al galardón.

El premio, que se otorga desde 1992, tiene como objetivo promover el formato de álbum, así como la nueva música en el Reino Unido e Irlanda.

Pulp, que ganó el premio en 1996 por su álbum Different Class, ha sido nominado por More, su primer álbum en más de 20 años, mientras que CMAT, cuyo nombre real es Ciara Mary-Alice Thompson, ha sido nombrada candidata por su tercer LP, Euro-Country.

CMAT fue nominada previamente en 2024 por su álbum Crazymad, For Me, mientras que Fender, quien es aspirante por su tercer álbum People Watching, también lo fue por Seventeen Going Under en 2022.

La banda Fontaines DC es candidata por su álbum Romance, tras haber sido nominada en 2019 por su álbum debut Dogrel.

Por su parte, la banda de rock indie Wolf Alice está nominada por su cuarto álbum The Clearing, lanzado en agosto, tras haber ganado previamente con Visions Of A Life de 2017 en 2018.

La cantante FKA Twigs es aspirante por su tercer álbum Eusexua, mientras que la productora y cantante PinkPantheress ha aparecido por primera vez en la lista de finalistas por Fancy That.

Carthy aspira al premio por su último álbum, Transform Me Then Into A Fish; Webb, por Hamstrings And Hurricanes; Alon, por In Limerence; y Thackray, por Weirdo. EFE

vg /cg