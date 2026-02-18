La banda irlandesa U2 lanza por sorpresa un EP con seis nuevos temas con carga política

2 minutos

Londres/Dublín, 18 feb (EFE).- La banda de rock irlandesa U2 lanzó por sorpresa este miércoles el EP ‘Days of Ash’ (Días de Ceniza) con seis canciones sobre la actual situación política del mundo, después de nueve años sin publicar música nueva.

Coincidiendo con la celebración del Miércoles de Ceniza y a escasos días del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, la banda publicó en las plataformas digitales este trabajo discográfico, de apenas 23 minutos, que incluye colaboraciones con el cantante británico Ed Sheeran o el ucraniano Taras Topolia.

La discográfica de U2, Universal Music, precisó que la publicación es independiente y no tiene relación con cualquier álbum nuevo que pueda venir más adelante.

En una publicación en redes sociales, la banda dublinesa definió a ‘Days of Ash’ como una colección de cinco nuevas canciones y un poema que supone «una respuesta a la actualidad, inspirado en las numerosas personas extraordinarias y valientes que luchan en el frente por la libertad».

En esta línea, U2 especificó que cuatro de los cinco temas tratan sobre personas: una madre, un padre y una adolescente cuyas vidas fueron brutalmente truncadas, así como un soldado que preferiría cantar pero está dispuesto a morir por la libertad de su país.

Junto a la publicación del álbum, salió a la luz un videoclip del tema ‘American Obituary’, que, acompañado de imágenes del Capitolio o la Estatua de la Libertad neoyorquina, incluye frases como: «Lo peor no puede matar lo mejor de nosotros, pero pueden intentarlo. América se levantará contra la gente de la mentira. Te quiero más de lo que el odio ama a la guerra».

También se publicó un nuevo ejemplar de ‘Propaganda’, el fanzine oficial de la banda, que cumple su cuarenta aniversario desde que se publicase por primera vez en 1986.

«Creemos en un mundo en el que las fronteras no se borran a la fuerza. Donde la cultura, el lenguaje y la memoria no se silencian con el miedo. Donde la dignidad de la gente no es negociable», escribió la banda en la revista.

U2, formada en Dublín en 1976, está compuesto por Bono, como vocalista principal; The Edge, a cargo de la guitarra y los teclados, Adam Clayton al bajo y Larry Mullen Jr a la batería.

Esta novedad de U2 sigue la estela de otros artistas como el estadounidense Bruce Springsteen, que el pasado enero lanzó la canción ‘Streets of Minneapolis’ para denunciar la represión del servicio federal de Inmigración y Fronteras (ICE) en esta ciudad y el asesinato de dos civiles, Renée Good y Alex Pretti, a manos de sus agentes. EFE

