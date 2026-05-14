La banda U2 irrumpe de sorpresa en las calles de Ciudad de México

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La banda de rock irlandesa U2 se apoderó de las calles del centro histórico de Ciudad de México para rodar escenas del videoclip de su sencillo «Street of dreams», para deleite de una multitud de capitalinos.

Este miércoles, el grupo encabezado por Bono continuó las grabaciones que iniciaron el pasado martes, con los músicos subidos en el techo de un rústico camión que se dirigía a «La calle de los sueños», el título en español de la canción.

Pero la lluvia que el martes cayó sobre la capital toda la tarde y noche arruinó un generador de la filmación y obligó a los músicos a refugiarse inesperadamente en una casa.

«Un vecino desconcertado pero acogedor permitió que los ‘U2ers’ cayeran en su departamento a la hora de la cena», explica la banda en su cuenta oficial en la red social Instagram.

El mensaje acompaña un video donde se ve a los músicos en improvisado concierto en un pequeño balcón adornado con una bandera mexicana.

Mientras Bono cantaba, por momentos con la lluvia encima, sus compañeros lo seguían al sonido de dos guitarras acústicas y un pandero.

Algunos fans fueron convocados previamente por redes sociales para participar como extras en el video mientras que otros llegaron de último momento para rendir tributo a los afamados rockeros.

«Tener un autógrafo de ellos es grandioso, es lo mejor que pueda existir, siendo fan, guitarrista, músico (…) es oro para uno», dijo a la AFP ‘Tete’ Urban, de 48 años mientras muestra orgulloso su guitarra que consiguió le firmara The Edge.

La alcaldesa capitalina Clara Brugada se reunió este miércoles con los integrantes del grupo irlandés.

«En el nombre del amor saludé a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr», escribió en la red social X Brugada, quien además compartió un video del momento en el que invita a U2 a presentarse en el Zócalo.

La plaza central de Ciudad de México ha sido escenario de conciertos gratuitos de leyendas del rock como Paul McCartney y Roger Waters, y la estrella del pop Shakira, entre otros.

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