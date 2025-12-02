La banda uruguaya No Te Va a Gustar anuncia conciertos en Bogotá y Medellín

2 minutos

Bogotá, 1 dic (EFE).- La banda uruguaya de rock No Te Va a Gustar (NTVG) celebrará sus 30 años de trayectoria con dos conciertos en Colombia en abril de 2026, como parte de la gira internacional con la que conmemora tres décadas de carrera.

El grupo se presentará el 10 de abril en el Teatro de la Universidad de Medellín y el 11 de abril en el Movistar Arena de Bogotá.

El anuncio llega en paralelo a la confirmación de su nuevo álbum, ‘Florece en el caos’, que saldrá el 8 de enero de 2026 con diez canciones, producto que su primer disco de estudio con material inédito desde 2021.

Formada el 25 de junio de 1994, cuando la mayoría de sus integrantes tenía alrededor de 16 años, NTVG está compuesta actualmente por Emiliano Brancciari (voz y guitarra), Guzmán Silveira (bajo y coros), Diego Bartaburu (batería), Martín Gil (trompeta y coros), Denis Ramos (trombón y coros), Mauricio Ortiz (saxofón barítono y tenor), Pablo Coniberti (guitarra y coros) y Francisco Nasser (teclados, guitarra y coros).

La gira de aniversario tuvo una primera etapa el pasado año en Europa, con conciertos en ciudades como Palma, Alicante, Zaragoza, Berlín, Londres, Dublín, Copenhague, Barcelona, Madrid y Málaga.

En España, la banda tuvo invitados sorpresa como Jorge Drexler, César Pop y Ainda durante su presentación en Madrid.

Además, NTVG ofreció en febrero de este año dos conciertos sinfónicos junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín, el 9 y 10 de febrero, en una colaboración que agotó localidades y fue destacada por la agrupación como una de sus experiencias más significativas en vivo.

Los uruguayos anunciaron para esta segunda etapa de la gira conmemorativa conciertos en Chile el 13 de diciembre, en Paraguay los 17 y 19 y marzo de 2026, y en Argentina el 25 de abril de ese año. EFE

