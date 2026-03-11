La banquisa del Ártico alcanza uno de sus niveles más bajos jamás registrados

La banquisa del Ártico, formada por el hielo que se genera al congelarse el agua de mar, se encuentra este invierno 2025-2026 en niveles ínfimos de reconstitución, incluso por debajo del récord mínimo registrado el año pasado, según datos del National Snow and Ice Data Center (NSIDC) de Estados Unidos analizados por AFP.

Si la tendencia continúa antes de que termine el invierno a finales de este mes, se situará entre las cinco menores coberturas de hielo en cuatro décadas de observación por satélite, e incluso podría batir el récord del año pasado.

Actualmente la superficie máxima de hielo alcanzada este año fue de 14,22 millones de km² el 10 de marzo, inferior a los 14,31 millones de km² del 22 de marzo de 2025.

El Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el resto del planeta, y las últimas once décadas se encuentran entre las más cálidas jamás registradas.

Según Shaye Wolf, directora científica en climatología del Center for Biological Diversity, «las señales de alarma indican que nos dirigimos hacia un planeta sobrecalentado que sufrirá daños considerables».

La pobre reconstitución de la banquisa podría acelerar la fusión estival, afectando a numerosas especies como osos polares y focas, que dependen del hielo para reproducirse y alimentarse.

Además la disminución del hielo altera patrones de viento y mezcla de aguas, lo que puede contribuir a un mayor calentamiento local.

La reducción de la banquisa también abre nuevas rutas marítimas y facilita el acceso a recursos minerales, generando tensiones entre potencias como Rusia, Estados Unidos y Canadá.

Elizabeth Chalecki, experta en cambio climático y seguridad, advirtió que «el Ártico se está transformando en un nuevo Mediterráneo: un espacio marítimo compartido, rodeado de Estados rivales».

La combinación del cambio climático y la apertura de nuevas rutas y recursos convierte al Ártico en un área de alto interés estratégico, donde los intereses científicos, energéticos y militares se superponen.

