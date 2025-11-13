La BBC se disculpa ante Trump un día antes de que expire su ultimátum

Londres, 13 nov (EFE).- La emisora pública británica BBC se disculpó este jueves ante el presidente estadounidense Donald Trump un día antes de que expirara el ultimátum que este último les había dado so pena de presentarles una demanda por difamación en un tribunal por no menos de mil millones de dólares.

El presidente de la corporación, Samir Shah, envió una carta personal a la Casa Blanca -hecha pública en la emisora- en la que «deja claro que él y la corporación británica lamentan la edición del discurso del presidente del 6 de enero de 2021», una edición manipulada que hacía ver a Trump como llamando directamente a la insurrección. EFE

fjo/nvm