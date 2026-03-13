La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 2 %

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Buenos Aires, 13 mar (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una bajada de 2 %, hasta las 2.642.584,17 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 1,75 %, hasta los 109.249.670,43 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Grupo Supervielle (-6,4 %), Banco BBVA (-6,29 %) y Aluar (-6,28 %).

Por el contrario, cerraron en positivo las acciones de Grupo Financiero Valores (+4,77 %), Transportadora de Gas del Norte (+2,04 %) y Transportadora de Gas del Sur (+1,17 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares registraron bajadas de hasta el 2,3 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a los 584 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió cinco pesos hasta los 1.420 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió casi seis pesos hasta 1.400 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ bajó a 1.415 pesos para la venta.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió doce pesos, a 1.469,49 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó nueve pesos, a 1.424,34 pesos por unidad. EFE

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