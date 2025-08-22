La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,14 %

2 minutos

Buenos Aires, 22 ago (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con una subida del 0,14%, hasta las 2.106.200,00 unidades.

En tanto, el índice general S& BYMA cerró con un aumento de 0.25 %, hasta los 89.708.771,87 puntos.

El volumen de negocios operado en acciones fue de 90.353 millones de pesos argentinos (unos 67,8 millones de dólares o 57 millones de euros).

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Cresud (2,45 %), YPF S.A. (1.79 %) y ALUAR (1.76 %).

Cerraron en terreno negativo los papeles de Edenor (-3,09%), Sociedad Comercial del Plata (-2.26 %) y Banco de Valores (- 1.86 %).

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense en el estatal Banco Nación subió 10 pesos argentinos, a 1.295 pesos para la compra y a 1.335 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista subió 6 pesos, a 1.321 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 5 pesos, a 1.345 pesos por dólar, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada en subida.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió un 0,7 %, hasta los 1.333,81 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,5 %, hasta los 1.329,08 pesos por dólar. EFE

lgu/enb