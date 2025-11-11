La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 0,22 %

Buenos Aires, 11 nov (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 0,22 %, hasta las 2.958.257,64 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó 0,30 %, hasta los 122.608.559,38 puntos.

Entre las líderes, los mayores ascensos fueron para las acciones de Sociedad Comercial del Plata (+14,1 %), Transener (+5,5 %) y transportadora Gas del Sur (+3,9 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Bolsas y Mercados Argentinos (-3,8), Grupo Supervielle (-1,7 %) y Central Puerto (-1,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron entre 0,3 % y 1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 598 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense bajó 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.440 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista descendió a 1.412 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.425 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con leve tendencia al a la bajada.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.476,26 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) retrocedió un 0,2 %, a 1.455,43 pesos por dólar. EFE

