La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 1 %

Buenos Aires, 20 ene (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este martes con una subida del 1 %, hasta las 2.942.091,46 unidades.

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con una subida del 0,85 % para quedar en 120.289.548,04 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más subieron fueron las de Metrogas (+4,2 %), Banco Macro (+3,19 %) y Transportadora de Gas del Sur (+2,69 %).

Por el contrario, cerraron en terreno negativo los papeles de Ternium Argentina (-1,65 %), Banco de Valores (-0,66 %) y Sociedad Comercial del Plata (-0,33 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares tuvieron ligeras oscilaciones negativas, en tanto que el índice de riesgo de Argentina subió a 569 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo a 1.460 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, y también se mantuvo estable en la plaza oficial mayorista, a 1.434,5 pesos por unidad.

Este viernes el Banco Central argentino compró en el mercado cambiario oficial 8 millones de dólares.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ se mantuvo a su vez a 1.505 pesos para la venta, mientras que los denominados dólares financieros operaron con tendencia mixtas.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó a 1.485,49 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió a 1.471,72 pesos por unidad. EFE

