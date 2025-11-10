La Bolsa de Buenos Aires cierra con una subida del 3,05 %

Buenos Aires, 10 nov (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este lunes con una subida del 3,05 %, hasta las 2.951.889 unidades.

Por su parte, el índice general S&P BYMA avanzó 2,98 %, hasta los 122.227.115,04 puntos.

Entre las líderes, los mayores ascensos fueron para las acciones de Ternium (+16,6 %), Aluar (+11,5 %) y Sociedad Comercial del Plata (+6,2 %).

Solo cerraron en terreno negativo los papeles de BBVA Argentina (-2 %), Bolsas y Mercados Argentinos (-1,6 %) y Grupo Supervielle (-0,6 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron entre 0,2 % y 2,9 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó a 599 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense se mantuvo estable en el estatal Banco Nación, donde cerró a 1.395 pesos para la compra y a 1.445 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza oficial mayorista descendió a 1.419 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o ‘blue’ subió 10 pesos, a 1.425 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

El dólar ‘contado con liquidación’ (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,4 %, a 1.476,89 pesos por unidad.

En tanto, el ‘dólar bolsa’ o ‘dólar MEP’ (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó un 0,2 %, a 1.458,18 pesos por dólar. EFE

