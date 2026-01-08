La bolsa de Francfort cierra con alza ligera y se mantiene en niveles récord

Berlín, 8 ene (EFE).- la bolsa de Fráncfort cerró hoy ligeramente al alza y el índice DAX se mantuvo en niveles récord, por encima de los 25.000 puntos que había alcanzado el día anterior.

El DAX tuvo un repunte de 0,02 por ciento para alcanzar los 25.127, 46 puntos.

Los analistas del boletín Fuchs-Kapital advierten que los inversores no deben caer el en júbilo ante la buena semana inicial del año y recomiendan una actitud prudente aunque las perspectivas son buenas.

Una buena noticia de este jueves fueron los buenos datos de la cartera de pedidos de la industria alemana lo que ha sido interpretado por algunos observadores como un indicio de que puede iniciarse una recuperación de la economía alemana tras dos años de recesión.

Christine Romar, de CMC Markets, señala que la dinámica actual viene del interior del país y está apoyada por la demanda de productos de Defensa así como por grandes proyectos tecnológicos.EFE

