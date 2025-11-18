La Bolsa de Londres cae un 1,27 % penalizado por los sectores minero y de la defensa

Londres, 18 nov (EFE).- La Bolsa de Londres cayó este martes un 1,27 % al cierre penalizada por el mal desempeño de compañías de los sectores minero, de la defensa y bancario.

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100, retrocedió 123,13 puntos, hasta los 9.552,30, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, bajó un 1,21 %, o 263,09 puntos, hasta los 21.424,81.

La compañía más perjudicada fue la contratista de defensa Melrose Industries, que cedió un 3,90 %, seguida de la minera Antofagasta, que perdió un 3,69 %, y la empresa de capital privado y de riesgo 3I Group, que se dejó un 3,62 %.

Por su parte, las ganadoras de la sesión fueron la inversora ICG, que avanzó un 4,45 %, junto a la tabacalera Imperial Brands, que sumó un 2,41 %, y la cadena de supermercados Tesco, que creció un 0,82 %. EFE

