La Bolsa de Londres logra nuevo récord al cierre gracias a las mineras y farmacéuticas

Londres, 14 ene (EFE).- La Bolsa de Londres subió este miércoles un 0,46 % y registró un nuevo récord al cierre impulsado por las cotizadas del sector minero y farmacéutico, así como de los resultados trimestrales de los bancos estadounidenses.

El índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó un 0,46 %, hasta los 10.184,35 puntos, su nivel máximo histórico de cierre; mientras que el índice secundario, o FTSE-250, que aglutina a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, sumó un 0,11 %, hasta los 22.957,31.

Tras romper una racha de dos sesiones consecutivas de récord para el FTSE-100 y FTSE-250 este martes, el parqué londinense recuperó hoy su tendencia alcista y volvió a batir su propia marca.

En este contexto, la minera Glencore encabezó las ganancias del día en Londres y sus acciones subieron un 2,98 %, seguido de los grandes almacenes Marks and Spencer, que añadieron un 2,77 % y el laboratorio farmacéutico AstraZeneca, que ganó un 2,41 %.

Por el contrario, las más perjudicadas de la jornada fueron la editorial Pearson, que se desplomó un 9,55 % tras la pérdida de un contrato clave en Estados Unidos, junto a la empresa de software de negocio Sage, que perdió un 5,00 % y la promotora inmobiliaria Berkeley Group Holdings, que cedió un 2,71 %. EFE

