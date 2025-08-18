La Bolsa de Londres sube 0,21 % antes de la reunión entre Trump y Zelenski sobre Ucrania
Londres, 18 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este lunes un 0,21 % antes de la reunión de hoy en Washington (EE.UU.) entre el presidente estadounidense, Donald Trump, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos para abordar una solución negociada a la guerra en Ucrania.
En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó 18,84 puntos, hasta 9.157,74, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que incluye empresas más pequeñas, generalmente británicas- disminuyó un leve 0,04 %, o 8,67 puntos, hasta 21.749,57.
Las contratistas militares coparon las ganancias del día en el parqué británico, encabezadas por Babcock International Group, que sumó un 5,23 % y BAE Systems, que se incrementó un 1,73 %.
El podio de vencedores lo completó la entidad bancaria Standard Chartered, que agregó un 2,64 %.
Al otro lado de la balanza, la cotizada peor parada del ‘footsie’ fue la minera Glencore, que perdió un 3,84 %, seguido de la compañía gasística Centrica, que disminuyó un 2,37 % y el constructor inmobiliario Berkeley Group Holdings, que cedió un 2,11 %. EFE
rb/vh