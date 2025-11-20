La Bolsa de Londres sube un 0,21 % gracias a la compañía de juegos de mesa Games Workshop

Londres, 20 nov (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,21 % gracias al contundente avance de la compañía de juegos de mesa y figuras en miniatura Games Workshop tras presentar sus resultados del primer semestre.

El índice principal londinense, el FTSE-100, ascendió 20,24 puntos hasta 9.527,65, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que agrupa a empresas más pequeñas, en general británicas-, perdió un 0,13 % hasta 21.384,35 puntos.

En el apartado de ganancias, la más destacada fue la empresa Games Workshop, que ascendió un sólido 13,49 % tras superar las expectativas puestas en los resultados de los primeros seis meses del año, que fueron mejores de las previstas.

Le siguieron la tecnológica Halma, que avanzó un 9,24 %, y la sociedad de telecomunicaciones Airtel Africa, que creció un 3,38 %.

Al otro lado de la balanza, cerraron en números rojos la firma de marketing y comunicación WPP, que cayó un 4,53 %, junto al minorista de ropa y calzado deportivo JD, que cedió un 3,88 %, y la minera mexicana Fresnillo, que retrocedió un 2,99 %. EFE

