La Bolsa de Londres sube un 0,34 % ante los avances sobre la paz en Ucrania

Londres, 19 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este martes un 0,34 % ante los avances en la búsqueda de la paz en Ucrania tras la reunión que tuvo lugar este lunes entre los mandatarios estadounidense y ucraniano junto a líderes europeos en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó ayer que ha comenzado a «organizar» una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, respectivamente, tras celebrar el encuentro en Washington D.C..

En este contexto, el índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó 31,48 puntos, hasta 9.189,22, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que incluye empresas más pequeñas, generalmente británicas- creció un 0,38 %, o 83,69 puntos, hasta 21.833,26.

En el apartado de ganancias, las compañías más beneficiadas fueron la minorista de ropa y calzado deportivo JD, que subió un 6,95 %, seguida de la cadena de supermercados Mark and Spencer Group, que avanzó un 3,46 %, y la constructora de viviendas Persimmon, que aumentó un 3,10 %.

Por contra, la lista de perdedoras la lideraron las contratistas de defensa Babcock International Group, que cedió un 7,45 %, y BAE Systems, que cayó un 3,88 %, junto a la minera mexicana Fresnillo, que perdió un 4,19 %. EFE

