La Bolsa de Londres vuelve a registrar un récord al cierre y suma un 0,23 %

Londres, 21 ago (EFE).- La Bolsa de Londres subió este jueves un 0,23 % y registró el segundo récord de puntuación al cierre consecutivo esta semana, situándose por encima de los 9.300 puntos, aupada por la industria de la defensa y las mineras.

El índice principal londinense, el FTSE-100 o ‘footsie’, avanzó 21,06 puntos hasta los 9.309,20, mientras que el secundario, el FTSE-250 -que incluye empresas más pequeñas, generalmente británicas- retrocedió un 0,31 %, o 68,04 puntos, hasta 21.817,84.

El parqué londinense suma un nuevo récord después de que en la víspera volviera a romper su techo de cristal y registrar una nueva puntuación máxima al cierre de la sesión, lo que se ha convertido en un habitual durante este verano.

En el apartado de ganancias, las más destacadas fueron la minera Endeavour Mining, que creció un 2,33 %, seguida de las contratistas de defensa BAE Systems, que sumó un 1,88 %, y Babcock International, que lo hizo un 1,74 %.

Al otro lado de la balanza, la lista de perdedoras la encabezaron el proveedor de servicios financieros Legal & General Group, que retrocedió un 2,38 %, junto a la multinancional de gestión de activos Schroders, que perdió un 1,86 % y la constructora de viviendas Persimmon, que se dejó un 1,82 %. EFE

