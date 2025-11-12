La Bolsa de México retrocede un 1,76 % tras récord y se ubica en 63.190,66 unidades

Ciudad de México, 12 nov (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este miércoles un 1,76 %, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a bajar a 63.190,66 unidades, un día después de haber registrado un nuevo máximo con 64.321,27 enteros, en una jornada con resultados mixtos en el mundo.

El martes el mercado mexicano se apuntó un avance del 1,95 % que con la baja de este día prácticamente se desvaneció.

«El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las ganancias se deben al optimismo por el fin del cierre gubernamental en Estados Unidos. Sin embargo, se observaron pérdidas en el sector tecnológico», explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC «cerró la sesión con una pérdida de 1,76 %, luego de que en la sesión de ayer alcanzara un nuevo máximo histórico».

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Carso (-5,66 %), Bimbo (-3,69 %), Banorte (-3,42 %), Banco del Bajío (-2,57 %) e Industrias Peñoles (-2,47 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, señaló que con la ganancia de este martes, el IPC registra un rendimiento en lo que va de noviembre del 0,72 % y del 27,68 % en lo que va de 2025.

«Durante la jornada del miércoles el IPC retrocedió y al interior del índice, 29 de las 35 principales emisoras cerraron en terreno negativo», apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al cotizar en 18,31 unidades por billete verde, mismo precio que en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 198,5 millones de títulos por un importe de 14.093 millones de pesos (unos 770 millones de dólares).

De las 660 firmas que cotizaron en la jornada, 324 terminaron con sus precios al alza, 312 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el 6,9 %; del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 4,09 %, y de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el 3,92 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron del consorcio industrial Grupo Carso (GCARSO A1), con el -5,66 %; de la cadena Hoteles City Express (HCITY), con el -4,67 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con un -3,69 %. EFE

