La Bolsa de Milán cae un 0,36 % lastrada por los malos resultados de Prysmian

2 minutos

Roma, 20 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,36 % hasta los 42.864,81 puntos, después de haber alcanzado máximos históricos la jornada anterior y verse afectada por los malos resultados del fabricante de cables Prysmian.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,37 % hasta situarse en los 45.425,49 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 396 millones de acciones por un valor de unos 2.410 millones de euros (unos 2.810 millones de dólares).

El retroceso de este miércoles se produjo tras el récord histórico alcanzado la víspera, cuando el índice FTSE MIB superó los 43.000 puntos por primera vez desde mayo de 2007.

La caída de este miércoles estuvo principalmente impulsada por los resultados negativos de Prysmian, que sufrió un descenso del 4,27%, en un contexto global marcado por la caída de las grandes tecnológicas en Wall Street.

Los inversores también están pendientes de los resultados de la reunión anual de los responsables de bancos centrales en Jackson Hole (EE. UU.), que se celebrará esta semana.

Las empresas con peores resultados en la jornada fueron Prysmian, seguida de la petrolera Saipem (-2,85 %), la cementera Buzzi (-2,10 %), el grupo automovilístico Stellantis (-1,82 %) y Telecom Italia (-1,61 %).

Por el contrario, las compañías con mejor desempeño fueron Finecobank, que creció un 2,38 %, la gasística Snam (1,86 %), Italgas (1,33 %), la multinacional del sector de la defensa Leonardo (1,26 %) y la eléctrica Terna (1,24 %). EFE

