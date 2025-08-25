La Bolsa de Milán cae un leve 0,19 % lastrada por incertidumbre en los mercados europeos

The Swiss voice in the world since 1935

Roma, 25 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este lunes en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 0,19 % hasta situarse en los 43.227,70 puntos, lastrada por la inquietud de los mercados tras el anuncio de una moción de confianza del Gobierno francés en septiembre.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,16 % hasta los 45.836,55 enteros.

Durante la primera sesión de la semana se intercambiaron unos 389 millones de acciones por un valor de unos 2.489 millones de euros (2.904 millones de dólares).

La jornada estuvo marcada por la incertidumbre en los mercados después de que el primer ministro francés, François Bayrou, anunciara que su Gobierno se someterá a una moción de confianza ante el Parlamento, lo que presionó a la baja a las bolsas europeas.

Aun así, Milán logró mantenerse en máximos desde mayo de 2007, impulsada en parte por el buen desempeño del sector bancario.

Las empresas con peores resultados fueron la firma de moda Brunello Cucinelli, con una caída del 1,29 %, seguida de la fabricante de cables Prysmian (1,24 %), la marca de bebidas Campari (0,93 %), el fabricante de neumáticos Pirelli (0,88 %) y el coloso del motor Stellantis (0,86 %).

Por el contrario, las compañías que más crecieron este lunes fueron la multinacional del sector de la defensa Leonardo, que subió un 2,32 %, seguida de la petrolera Saipem (1,12 %), Banca Popolare Sondrio (1,02 %), Banca Monte Paschi Siena (0,90 %) y la red de cobros Nexi (0,75 %). EFE

