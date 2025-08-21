The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Milán sube un 0,35 % tras confirmarse aranceles de EEUU a productos europeos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Roma, 21 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,35 % hasta los 43.013,44 puntos, tras confirmarse el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos que fija un arancel máximo del 15 % a los productos europeos.

El índice general FTSE Italia-All Share creció también un 0,35 % hasta situarse en los 45.583,32 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 421 millones de acciones por un valor de unos 2.635 millones de euros (unos 3.060 millones de dólares).

Milán recuperó así el umbral de los 43.000 puntos, impulsada por la publicación del acuerdo comercial entre Bruselas y Washington, que establece un tope arancelario del 15 % para los productos europeos, incluidos los automóviles.

Las compañías con peor desempeño fueron el gigante del motor Stellantis, con una caída del 1,58 %, la marca de bebidas Campari (-1,55 %), Mediobanca (-1,41 %), la cementera Buzzi (-1,23 %) y Banca Monte Paschi Siena (-1,13 %).

Por el contrario, las empresas con mejores resultados fueron la multinacional del sector de la defensa Leonardo, que subió un 4,84 %, seguida de la petrolera Saipem (2,50 %), Italgas (1,45 %), banca Popolare Sondrio (1,40 %) y banco BPM (1,09 %). EFE

csv/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
17 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR