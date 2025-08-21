La Bolsa de Milán sube un 0,35 % tras confirmarse aranceles de EEUU a productos europeos

Roma, 21 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,35 % hasta los 43.013,44 puntos, tras confirmarse el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos que fija un arancel máximo del 15 % a los productos europeos.

El índice general FTSE Italia-All Share creció también un 0,35 % hasta situarse en los 45.583,32 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 421 millones de acciones por un valor de unos 2.635 millones de euros (unos 3.060 millones de dólares).

Milán recuperó así el umbral de los 43.000 puntos, impulsada por la publicación del acuerdo comercial entre Bruselas y Washington, que establece un tope arancelario del 15 % para los productos europeos, incluidos los automóviles.

Las compañías con peor desempeño fueron el gigante del motor Stellantis, con una caída del 1,58 %, la marca de bebidas Campari (-1,55 %), Mediobanca (-1,41 %), la cementera Buzzi (-1,23 %) y Banca Monte Paschi Siena (-1,13 %).

Por el contrario, las empresas con mejores resultados fueron la multinacional del sector de la defensa Leonardo, que subió un 4,84 %, seguida de la petrolera Saipem (2,50 %), Italgas (1,45 %), banca Popolare Sondrio (1,40 %) y banco BPM (1,09 %). EFE

csv/psh