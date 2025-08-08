The Swiss voice in the world since 1935

La Bolsa de Milán sube un 0,56 % y cierra la semana con pleno de sesiones al alza

Roma, 8 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,56 % hasta situarse en los 41.623,86 puntos, impulsada por las expectativas de un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y a pesar de la entrada en vigor de los aranceles.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share creció un 0,53 % hasta los 44.189,34 enteros.

Durante la última sesión de la semana se intercambiaron unos 498 millones de acciones por un valor de unos 3.008 millones de euros (unos 3.508 millones de dólares).

Milán cierra su quinta sesión consecutiva al alza, a pesar de la incertidumbre comercial y la entrada en vigor de los aranceles del 15 % de Estados Unidos a los productos de la Unión Europea.

La subida estuvo principalmente impulsada por un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, tras el anuncio de una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin.

Las empresas con mejor desempeño en Milán fueron el fabricante automovilístico Stellantis, que creció un 2,41 %, el Banco Bpm (2,39 %), Unicredit (2,04 %), Stmicroelectronics (1,90 %) y la cementera Buzzi (1,78 %).

Por el contrario, la compañía con peores resultados fue la aseguradora Unipol, con una bajada del 3,83 %, seguida de la multinacional del sector de la defensa Leonardo (-2,55 %), la red de cobros Nexi (-1,46 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (-1,25 %) y la energética Hera (-1,18 %). EFE

