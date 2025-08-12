La Bolsa de Milán sube un 0,85 % impulsada por STMicroelectronics

Roma, 12 ago (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este martes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,85 % hasta situarse en los 41.935,42 puntos, impulsada por los buenos resultados del fabricante de semiconductores STMicroelectronics, que avanzó un 4,18 %.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share avanzó un 0,79 % hasta los 44.485,65 enteros.

Durante la sesión se intercambiaron unos 411 millones de acciones por un valor de unos 2.409 millones de euros (unos 2.815 millones de dólares).

El mercado se vio también favorecido por el último dato de inflación de julio en Estados Unidos, que se situó por debajo de lo esperado, y por el anuncio de una nueva tregua de 90 días para la entrada en vigor de los aranceles entre Estados Unidos y China.

La empresa con peores resultados de la jornada fue la marca de bebidas Campari, que cayó un 1 %, seguida de la farmacéutica Recordati (-0,69 %), el fabricante de audífonos Amplifon (-0,66 %), la aseguradora Generali (-0,54 %) y la eléctrica Terna (-0,33 %).

Por el contrario, las compañías con mejor desempeño fueron Stmicroelectronics, con una subida del 4,18 %, el grupo automovilístico Stellantis (3,17 %), Banca Popolare Sondrio (2,50 %), la cementera Buzzi (2,41 %) y la petrolera Saipem (2,31 %). EFE

